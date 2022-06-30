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    30 июня 2022, 18:05

    Историк Колосков заявил, что Сербия не откажется от ЕС ради России

    Дарья Морозова

    Историк Евгений Колосков рассказал, что власти Сербии не делали выбор в пользу России, так как она не может предложить альтернативу Евросоюзу. Об этом сообщила НСН.

    «Россия не может предложить альтернативное серьезное международное объединение по примеру Евросоюза», — подчеркнул Колосков.

    Он отметил, что правительство Сербии недовольно ускоренным вступлением Украины в ЕС, но это ничего не поменяет. Также Колосков добавил рассчитывать на членство в Евросоюзе сербы смогут не раньше, чем в 2029 году.