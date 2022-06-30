Историк Колосков заявил, что Сербия не откажется от ЕС ради России

Историк Евгений Колосков рассказал, что власти Сербии не делали выбор в пользу России, так как она не может предложить альтернативу Евросоюзу. Об этом сообщила НСН.

«Россия не может предложить альтернативное серьезное международное объединение по примеру Евросоюза», — подчеркнул Колосков.

Он отметил, что правительство Сербии недовольно ускоренным вступлением Украины в ЕС, но это ничего не поменяет. Также Колосков добавил рассчитывать на членство в Евросоюзе сербы смогут не раньше, чем в 2029 году.