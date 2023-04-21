Мир 21 апреля 2023, 15:27 Историк Кандель прокомментировал слова Вучича о том, что НАТО представляет угрозу для Сербии Историк Кандель: сербы находятся в состоянии «когнитивного диссонанса»

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что угрозой для его страны является НАТО, а не Россия.

По словам историка, сербы находятся в состоянии «когнитивного диссонанса».

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«Александр Вучич недавно подписал соглашение с Приштиной о дальнейшей нормализации отношений Сербии и Косова, которого от него требовали и Брюссель, и Вашингтон. Содержание документа Белграду явно невыгодно», — отметил Кандель.

Он также добавил, что Вучичу приходится оправдываться, поэтому он и выступил с противоречивыми заявлениями.

В своей речи Вучич напомнил о бомбардировках Югославии со стороны Североатлантического альянса.