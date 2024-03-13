Мир 13 марта 2024, 14:15 Историк Кандель: балканские государства обиделись на ЕК из-за внимания Украине и Молдавии

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Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал историк и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

По его мнению, соответствующее решение связано с реакцией балканских стран на повышенное внимание Украине и Молдавии со стороны ЕК.

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«Балканские государства жутко обиделись: мы 20 лет стоим в очереди, соблюдаем все прописанные крайне дотошные процедуры, а тут каким-то новичкам вдруг дают статус (кандидата — прим. ред.) безо всего», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что рекомендация Еврокомиссии — не последнее слово, так как в этом вопросе важно согласие ЕС.