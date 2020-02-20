Историк из США обвинил поляков в холокосте
Американский историк Ян Томаш Гросс считает, что во время Второй мировой войны поляки убили больше евреев, чем немцев. Об этом сообщило ИА News Front.
По данным телеканала «Царьград», ученый сказал, что Польша должна признать ответственность за холокост. По его словам, в Польше антисемитизм был традиционным и граждан страны нельзя считать лишь жертвами нацистов.
Гросс уже не раз высказывал подобную точку зрения, на что прокуратура Польши даже заводила на него уголовное дело.