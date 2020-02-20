Историк из США обвинил поляков в холокосте

По данным телеканала «Царьград», ученый сказал, что Польша должна признать ответственность за холокост. По его словам, в Польше антисемитизм был традиционным и граждан страны нельзя считать лишь жертвами нацистов.

Гросс уже не раз высказывал подобную точку зрения, на что прокуратура Польши даже заводила на него уголовное дело.