Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов и пророков

Историк Сергей Поддубный сделал неожиданное заявление. По его мнению, боги и пророки впервые появились на Украине. Так говорится в его книге «Славные предки украинцев».

Фрагмент из нее на своей странице в Facebook опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. В аннотации к книге сказано, что украинцы не молятся чужим богам и святым, все ровно наоборот. Их предками были упоминавшиеся в древних текстах боги и пророки.

«То же самое относится к грекам, которые якобы дали миру мифы, героев и науку. На самом деле они к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история», — написал Поддубный.

Также он считает, что Всемирный потоп произошел на территории современной Украины. Именно оттуда, по его мнению, и пошла жизнь. Историк отметил, что украинский народ имеет «по меньшей мере трехтысячелетнюю историю».

На Украине не раз делали заявления на историческую тему. Так, бывший президент страны Петр Порошенко говорил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину. Кроме того, он называл основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей».