Мир 06 декабря 2023, 14:48 Историк Хейфец: Венесуэла не начнет конфликт с Гайаной из-за отсутствия опыта у армии

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Венесуэла не начнет боевые действия против Гайаны по ряду причин. Такое мнение высказал доктор исторических наук и главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в беседе с ИА НСН.

Несмотря на численное преимущество, Венесуэла не имеет поддержки со стороны латиноамериканских государств. Кроме того, у ее армии отсутствует боевой опыт, объяснил эксперт. По его словам, трудности могут возникнуть и при пересечении местности на границе.

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Хейфец также добавил, что власти Гайаны указали на постоянный контакт с южным командованием США.