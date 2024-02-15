15 февраля 2024, 14:17
Историк Хейфец счел неопасными протесты против экономических реформ в Аргентине
Доктор исторических наук Лазарь Хейфец прокомментировал протесты рабочих в Аргентине против экономических реформ президента Хавьера Милея. Данные акции не носят массовый характер и не представляют опасности для правительства, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.
По его мнению, демонстрации не смогут расшатать ситуацию внутри страны.
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«То, что это вызовет такую реакцию какой-то части населения, Милей и его команда хорошо понимали еще до прихода к власти. Они к этому готовились», — пояснил историк.
Он также напомнил, что Милей обещал перейти с нацвалюты на доллар. Однако данное предложение не было представлено парламенту.
Аргентина
Протесты
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