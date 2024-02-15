Мир 15 февраля 2024, 14:17 Историк Хейфец счел неопасными протесты против экономических реформ в Аргентине

Читать 360tv в

Доктор исторических наук Лазарь Хейфец прокомментировал протесты рабочих в Аргентине против экономических реформ президента Хавьера Милея. Данные акции не носят массовый характер и не представляют опасности для правительства, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его мнению, демонстрации не смогут расшатать ситуацию внутри страны.

Реклама

«То, что это вызовет такую реакцию какой-то части населения, Милей и его команда хорошо понимали еще до прихода к власти. Они к этому готовились», — пояснил историк.

Он также напомнил, что Милей обещал перейти с нацвалюты на доллар. Однако данное предложение не было представлено парламенту.