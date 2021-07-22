Историк Гигин: введенные против Белоруссии санкции повлияют на экономику Литвы

Белорусский историк, политолог и публицист Вадим Гигин считает, что введенные против Белоруссии европейские санкции скажутся на экономике Литвы. Об этом рассказало РИА ФАН.

Эксперт заявил, что власти Белоруссии не должны за свой счет сдерживать нелегальных мигрантов, которые через Литву пытаются пробраться в Германию. За это должна отвечать Ангела Меркель, которая пригласила беженцев в Европу, процитировало «Утро.ру» слова политолога.

Хуже всего антибелорусские санкции отразятся на Литве. Гигин рассказал, что Вильнюс потеряет треть транспортных грузов, которые проходят по территории республики. Также колоссальный ущерб будет нанесен Клайпедскому порту.

В последнее время не только Литва, но и Польша жалуется на участившиеся попытки беженцев пересечь границу со стороны Белоруссии. Власти этих стран пытаются убедить ЕС, что таким образом Александр Лукашенко мстит за рестрикции.