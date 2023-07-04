Мир 04 июля 2023, 19:42 Историк Федорова назвала вступление в ШОС большим событием для Ирана

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Факт вступления в ШОС — это очень большой шаг для Ирана, который давно стремился стать членом организации. Об этом заявила RT кандидат исторических наук, эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова.

«Это очень большое события и для Ирана, и для ШОС. Иран давно стремился стать полноценным, полнокровным членом ШОС. Надо сказать, что путь к этому был не такой простой. Особенно усилилось желание Ирана в последние годы, так что президент Раиси очень многое для этого сделал», — заявила эксперт.

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Она добавила, что членство открывает для государства новые горизонты. В частности, речь идет об экономических связях. Кроме того, страны-члены ШОС смогут проще взаимодействовать в рамках мирового газового рынка.

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