Мир 08 апреля 2024, 14:40 Историк Энгельгардт объяснил любовь сербов к русским помощью со стороны РФ

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Кандидат исторических наук Георгий Энгельгардт рассказал, почему сербы проявляют неравнодушие к событиям, связанным с Россией. Русских по-прежнему принимают как дорогих гостей благодаря оказанной ранее помощи, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, Сербия видела только добро со стороны русских.

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«Россия очень много делала для сербских земель, начиная от 300 лет назад. Петр Великий отправляет недалеко здесь от Белграда учителя Максима Суворова с грузом русских книг. Школа, которую открывает Максим Суворов, стала тем очагом, тем корнем, из которого потом выросло вообще все современное светское сербское образование», — пояснил специалист.

Он также добавил, что страну постоянно разоряли войны, однако Россия помогла народу сохранить свою культуру.