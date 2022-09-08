Историк Думин рассказал последовательность действий в Британии при смерти Елизаветы II | 360°

Мир 08 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Историк Думин рассказал последовательность действий в Британии при смерти Елизаветы II

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Историк-генеалог Станислав Думин в беседе с Lenta.ru рассказал последовательность действий процедуры, которая реализуется в случае смерти королевы Елизаветы II в Великобритании.

По словам эксперта, если королева умирает и никаких иных распоряжений не имеется, ее преемник, принц Чарльз, станет королем.

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«Как это было, когда умер отец Елизаветы — она находилась в путешествии в Африке, узнала об этом, сидя на дереве, как говорили, а спустилась уже королевой, то есть она стала королевой в момент смерти своего предшественника», — сообщил историк.

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Преемник должен будет принять королевское имя, которое не обязательно будет Чарльзом III.

«Тут есть свои тонкости — ее отец стал королем Георгом, хотя это было не его основное имя, но в знак преемственности», — сообщил Думин.

Ранее стало известно, что состояние здоровья королевы ухудшилось. Она находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии.

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