Историк дал прогноз сопротивлению Панджшера талибам*

Военный историк Борис Юлин рассказал о своем прогнозе по поводу сопротивления афганского Панджшера террористической группировке «Талибан»*. По словам эксперта, мировое сообщество не станет помогать им в этой войне. Об этом написала Lenta.ru.

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар считает, что «Талибан»* не будет участвовать в мирных переговорах с сопротивлением без принуждения. Талибы*, на его взгляд, пойдут на диалог с Панджшером, если мировое сообщество окажет на них давление.

Военный историк Юлин согласен с мнением афганского посла. Он добавил, что мировое сообщество не станет вступать в войну.

«Мы не исключили их из списка террористических организаций, они по-прежнему запрещены в нашей стране, но почему-то мы с ними договариваемся», — подчеркнул Юлин.

Сейчас талибы*, вероятнее всего, начнут охоту на Ахмада Масуда-младшего, действующего лидера сопротивления Панджшера. Однако удастся ли им победить его — неизвестно. Такая задача может оказаться непростой для террористов, заключил эксперт.

*талибы — участники террористической группировки «Талибан», запрещенной в России