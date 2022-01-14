Историк Батюк: переговоры России с США и НАТО стали «предсказуемым фиаско»

Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США и НАТО стали «предсказуемым фиаско», считает доктор исторических наук и профессор факультета международных отношений НИУ ВШЭ Владимир Батюк. Своей точкой зрения он поделился с Lenta.ru.

«Имеются серьезные сомнения относительно продолжения российско-американских и российско-натовских переговоров в тех форматах, которые имели место 10 и 12 января», — сказал Батюк.

Он выразил надежду, что диалог между Россией и США продолжится, в том числе и по вопросам, касающимся контроля над стратегическими вооружениями.