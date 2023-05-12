12 мая 2023, 16:12
Историк Анатолий Кошкин прокомментировал предстоящее турне спецпредставителя КНР по Европе
Историк Кошкин: я не ожидаю чего-то нового от действий китайских эмиссаров в Европе
Профессор Института стран Востока, доктор исторических наук, эксперт РАН Анатолий Кошкин в разговоре с «Абзацем» прокомментировал предстоящее турне спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя по европейским странам. По его словам, вряд ли эта поездка выльется во что-то новое.
Первым делом спецпредставитель отправится на Украину. Поездка с целью обсуждения политического урегулирования украинского кризиса запланирована на 15 мая.
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«Я не ожидаю чего-то действенного и нового от действий китайских эмиссаров в Европе. Тем более что пункты этого плана урегулирования недостаточно учитывают задачи СВО, которые заявлены как денацификация и демилитаризация Украины», — сообщил историк.
В рамках тура Ли Хэй планирует посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.
Европа
Китай
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