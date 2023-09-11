Мир 11 сентября 2023, 05:15 «История отдала свой голос за Путина». Экс-разведчик США предложил выбрать лучшего лидера Экс-разведчик США Риттер: история стоит на стороне Путина, а не Байдена РИА «Новости»

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История стоит на стороне президента России Владимира Путина, заявил в соцсети Х бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Причиной послужил рассказ российского лидера о своей бабушке, которая погибла в годы Великой Отечественной войны.

На открытом уроке «Разговоры о важном», который Путин провел 1 сентября для выдающихся учеников, глава государства рассказал историю про свою бабушку, которая погибая, просила своего мужа не плакать и не расстраивать ее. Дедушка Путина после этого отправил сыну на фронт письмо с посланием: «Бей гадов!».

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«Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. „Бей гадов!“» — написал экс-разведчик.

Риттер напомнил, что президент США Джо Байден рассказал о каком-то мужчине по кличке «Корн Поп», который трудился спасателем в бассейне.