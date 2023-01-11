Мир 11 января 2023, 05:11 «История не повторяется, но рифмуется». Страны НАТО уличили в нарушении обещаний по Украине Strategic Culture: ключевые страны НАТО нарушили обещание не поставлять танки на Украину Unsplash

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Ведущие страны НАТО нарушили обещание не поставлять тяжелую наступательную боевую технику на Украину, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем в материале для издания Strategic Culture. Немецкие, американские и французские танки оказались на стороне, которая прославляет «нацистских пособников», заявил автор.

США, Германия и Франция практически одновременно «забыли» обещание не поставлять в зону боевых действия боевую бронетехнику и решили передать Украине танки и БМП. Штаты анонсировали передачу 50 БМП Bradley, Германия пообещала передать 40 БМП Marder, а из Франции на Украину приедут легкие колесные танки AMX-10 RC.

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«Все они ранее заявляли, что не будут поставлять танки на Украину, поскольку это было бы безрассудной эскалацией, которая может привести к третьей мировой войне», — отметил Каннингем.

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Реальность сильно отличается от того, что транслируют западные СМИ, заявил политолог, Украина проигрывает превосходящим силам российской армии.

«Москва не собирается отдавать Крым и Донбасс неонацистским эскадронам смерти, оснащенным оружием НАТО», — подчеркнул журналист.

Каннингем считает, что страны НАТО одурачены пропагандой, политической продажностью и зависимостью экономик от военно-промышленных дилеров, поэтому не ищут дипломатического способа «выбраться из пропасти».

Депутаты бундестага призвали Германию передать Украине танки Leopard. Это позволит Украине сохранить обороноспособность, считают в законодательном органе страны.