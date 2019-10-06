История дружбы верблюда и слона вызвала истерический смех у премьера Дании. Видео
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Видео с речью датского премьера было опубликовано в Сети. Во время выступления Фредериксен начала говорить о новом законе, согласно которому отдельные виды редких животных запретили использовать в цирке.
Премьер заявила, что власти страны договорились выкупить четырех слонов у одного из цирков, но возникла проблема. Оказалось, что слониха по кличке Али дружит с верблюдом.
«Правительство решило, что было бы неправильно разделять Рамболину и Али», — сказала Фредериксен и зал разразился смехом.
Выступающая не смогла не заразиться атмосферой и тоже начала хохотать. Через некоторое время она немного успокоилась и продолжила.
По ее словам, Дания вместе со слонами приобрела и верблюда. Фредериксен поблагодарила крайне правых за поддержку в покупке животного.