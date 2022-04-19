История бабушки с красным знаменем вызвала резонанс в ООН

В ООН широкий резонанс вызвала история пожилой женщины, вышедшей к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с красным флагом. Пенсионерка приняла их за российских солдат.

Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс», — отметил дипломат.

По мнению Полянского, пожилая женщина совершила подвиг, о котором он не мог не рассказать в Совбезе ООН.

«Она вышла со знаменем, не стала хитрить, юлить. Она могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. Но не стала, продолжила продвигать то, во что верит», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что продолжит говорить о таких случаях, поскольку «это нашло отклик».

Историю о пожилой украинке, перепутавшей солдат ВСУ с российскими военными и вышедшей им нвстречу с красным флагом, Полянский рассказал на заседании Совета безопасности 12 апреля.