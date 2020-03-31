«Мы, наверное, все изменились на карантине». Как самоизоляция повлияла на жизнь в Тбилиси

В Грузии ввели карантин и комендантский час по всей стране. Тбилиси, Батуми, Кутаиси и еще ряд городов закрыли. Временно прекращена работа общественного транспорта. В стране зафиксировано 110 случаев инфицирования. Около пяти тысяч людей находится на карантине. Жители Тбилиси рассказали «360», как обстоят дела в стране.

Волнения из-за отсутствия работы

рассказывает жительница Тбилиси Тамара

Комендантский час ввели сегодня в восемь утра. Пока непонятно, как он будет проходить на практике, и каким будет контроль. Начинается он в девять вечера и заканчивается в шесть утра. Раньше можно было ходить в какое угодно время, но были рекомендации по количеству людей в одном помещении.

Остановили весь общественный транспорт. Теперь можно воспользоваться либо личным автомобилем, либо такси. При том в машине может быть максимум три человека. Водитель и два пассажира на заднем сидении.

Сложностей вызывать это не должно. Почти все сидят дома и выходят только за продуктами, а такие магазины у нас есть в каждом районе на каждом шагу.

В магазинах периодическим напоминают о соблюдении дистанции. Люди разные встречаются. Кто-то в маске ходит, кто-то в перчатках, а кто-то без всего. Кассиры стоят в своебразных прозрачных касках, которые защищают лицо

Сейчас работу продолжат больницы, почта и все, что связано с продовольствием. Продуктовые, пекарни, кафе с едой на вынос и прочее.

Паники у людей нет, но есть волнения из-за отсутствия работы. Например, банки разрешили три месяца не совершать оплату. Звучит красиво, но на деле они свои проценты все равно получат. Просто эту сумму за три месяца равномерно распределят на последующие месяцы выплат.

Но людям стараются помогать. Пенсионерам на месяц раньше выплатили пенсию, чтобы они лишний раз из дома не выходили. Малоимущим семьям, насколько я знаю, должны дать то ли единовременную выплату, то ли продукты на сумму 1000 лари (23 870 рублей — прим. редакции).

В одной пекарне мужчина хлеб продает бесплатно. Волонтеры помогают пожилым. Даже Теlеgrаm-канал есть, где люди могут обратиться за помощью. Владельцы квартир понижают или отменяют плату за аренду. Каждый старается помочь как может.

Все под контролем

рассказывает жительница Тбилиси Кети

Все довольно строго контролируется. Периодически вокруг моего дома ездят машины и в громкоговоритель просят всех, оставаться в своих квартирах. Помимо того, что остановили работу общественного транспорта и запретили таксистам возить больше двух людей в машине, в целом запретили собираться группами больше трех людей. Люди также должны соблюдать дистанцию в два метра.

Все граждане обязаны носить с собой удостоверение личности.

За нарушение правил карантина в первый раз полагается штраф. Для физлица — это 3000 лари (71 066 рублей — прим. редакции), а для юрлица 5000 лари (118 444 рублей — прим. редакции). При повторном нарушении может грозить тюремный срок.

В нескольких городах открылись подконтрольные пункты. Ситуацию контролируют наши силовые структуры, министерство военных дел и военные.

Гражданам старше 70 лет запрещено выходить из дома и не рекомендуется ходить даже в продуктовый. Государство постаралось организовать доставку всего необходимого им на дом

Паники у нас нет. У журналистов есть доступ к информации. Они спокойно работают. Правительство всех держит в курсе любых обновлений.

Летальных исходов из-за коронавируса еще не было.

Единственное, что сейчас продолжает работать — это некоторые стратегические объекты. Останавливать экономику нельзя, но введены определенные регуляции.

Даже оппозиция успокоилась

рассказывает жительница Тбилиси Моника

У нас общество проявило высокую степень самосознания. Несмотря на наш грузинский характер, все мобилизовались и соблюдают правила. Здесь нужно сказать спасибо информационной кампании, которая началась задолго до того, как произошел первый случай инфицирования. Людям постоянно говорили о том, что надо мыть руки, носить маски и соблюдать дистанцию. Если в Италии об этом стали активно говорить, когда появились заболевшие, то у нас это сделали гораздо раньше.

Правительству даже не приходилось прибегать к каким-то жестким мерам, потому что люди все итак понимали

Просто избежать определенного скопления людей не удалось, поэтому пришлось вводить комендантский час. И если раньше можно было собираться группой не более десяти человек, то теперь сократили до трех.

В рамках комендантского часа при въездах в крупные города стоят полицейские наряды и, кажется, несколько армейских, которые проверяют у людей температуру. Междугородний общественный транспорт не функционирует.

При этом паники у нас нет. Радикальных настроений из серии «мы скоро все умрем» не наблюдается. Правительство каждый день проводит брифинги, информируя людей о происходящем

С масками, например, проблемы по всему миру, но у нас кажется с этой или со следующей недели начнут их завозить в аптеки. Открылось какие-то предприятие в Батуми, где их шьют. Первая партия, вроде, уже ушла в больницы.

Мы закрыли все границы, но в Грузию должно прилететь несколько рейсов с нашими гражданами из разных стран. Если в Грузии остались какие-то туристы, то их, скорее всего, так же вывозят на самолетах. В целом о проблемах с туристами ничего не слышала.

Мы, наверное, все изменились на карантине, а когда выйдем из изоляции, то будем добрее. Даже оппозиция, которая постоянно критикует наше правительство по разным причинам, сейчас пытается не вставлять палки в колеса

Все оценивают работу, которую правительство проводит. Это чувствуется даже в обществе. Нет никакой агрессии по поводу введенных ограничений.

Для пенсионеров открыта горячая линия, по которой они могут позвонить и попросить принести пенсию на дом. Мэрия обеспечивает их питанием. К этому делу подключены волонтеры.

На входах в продуктовые стоят сотрудники, которые контролируют поток людей. Продавцы снаряжены масками и перчатками.

Мы уживаемся с этой проблемой. Следуем абсолютно всем рекомендациям, которые выдаются. Посмотрим, что даст комендантский час.