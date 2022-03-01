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    01 марта 2022, 13:23

    Скидка на российскую марку нефти Urals достигла исторического максимума

    Агентство Argus: скидки на российскую нефть Urals достигли исторического максимума

    Максим Зинкин

    Скидка на отечественный экспортный сорт нефти марки Urals выросла до 3,35 доллара за баррель. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдений с 1990 года, сообщило международное ценовое агентство Argus.

    Скидка на российскую марку нефти Urals достигла исторического максимума

    На северо-западе Европы скидка увеличилась еще до 3,35 доллара за баррель по сравнению с пятницей, 25 февраля, до 15 долларов за баррель к Североморскому датированному сорту.

    В Средиземноморье дисконт на партии нефти Argus до 100 тонн вырос на 3,35 доллара за баррель, до 13,31 доллара за баррель.

    В абсолютном выражении цены на российский сорт нефти в обоих регионах выросли на 0,44 доллара и установились на отметках 88 и 89,69 доллара за баррель соответственно.

    «Давление на Urals оказывают подорожание морских перевозок из портов России, а также опасения банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти из-за санкционных угроз», — сообщает Argus.

    Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине с целью демилитаризации и денацификации соседней страны.