Скидка на российскую марку нефти Urals достигла исторического максимума

Скидка на отечественный экспортный сорт нефти марки Urals выросла до 3,35 доллара за баррель. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдений с 1990 года, сообщило международное ценовое агентство Argus.

На северо-западе Европы скидка увеличилась еще до 3,35 доллара за баррель по сравнению с пятницей, 25 февраля, до 15 долларов за баррель к Североморскому датированному сорту.

В Средиземноморье дисконт на партии нефти Argus до 100 тонн вырос на 3,35 доллара за баррель, до 13,31 доллара за баррель.

В абсолютном выражении цены на российский сорт нефти в обоих регионах выросли на 0,44 доллара и установились на отметках 88 и 89,69 доллара за баррель соответственно.

«Давление на Urals оказывают подорожание морских перевозок из портов России, а также опасения банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти из-за санкционных угроз», — сообщает Argus.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине с целью демилитаризации и денацификации соседней страны.