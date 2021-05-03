«Исторический момент». Первый гей-экипаж вертолета появился в армии США

Первый в истории экипаж военного вертолета, состоящий из четырех открытых геев, сформировали в ВМС США. Фотографией с изображением ЛГБТ-команды в своем Тwittеr поделился журналист Трэвис Экерс.

«Исторический момент произошел в пятницу — впервые появился полностью гейский экипаж вертолета ВМС США», — поздравил Экерс своих подписчиков с таким событием.

Многие пользователи в комментариях восприняли такой прецедент с издевкой. Один из них высказал предположение, что экипаж с нетрадиционной ориентацией, возможно, больше любит танцевать, нежели воевать. Другой усомнился, что это первый экипаж, состоящий из представителей ЛГБТ. Он допустил, что впервые речь идет об открытых геях. А кто-то и вовсе написал, что все, кто служит в американских ВМС, — гомосексуалы.

Но нашлись и те, кому показалось странным. что ориентация военных выходит на первый план. Один из юзеров признался, что ему абсолютно все равно, с кем спят эти ребята, лишь бы они были опытной командой.

Президент США Джо Байден вскоре после прихода к власти подписал указ, отменяющий ограничения на службу в армии США для трансгендеров.