Исторические земли России вернулись в страну | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 00:14 Поделиться Telegram

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Viber Исторические земли России вернулись в страну «Голос Мордора»: после референдумов в Россию вернулись ее исторические земли РИА «Новости»

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Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, проголосовавших на референдумах о вступлении в состав России, сделали свой выбор о продолжении своей жизни вместе с РФ. В страну вернулись ее исторические земли, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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В Россию вернулись ее исторические земли

Даже не понятно, почему в мире такая истерика. Ведь на самом деле, в Россию вернулись ее исторические земли, населенные русскими людьми. Земли, обильно политые русскими потом и кровью, поднятые и культивированные русским трудом очень многих поколений.

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А Украина ничего не потеряла. Просто потому что эти территории ей вообще никогда не принадлежали, если не считать глупой исторической ошибки в несколько десятилетий, когда эти земли, вопреки воле населяющих их людей, были буквально насильно прирезаны к созданному украинскому государству.

Все эти земли осенены величием Екатерины Второй, мудростью Потемкина, военным гением Суворова. Таврия, которая до прихода русских была огромным диким полем под властью каких-то ханов-работорговцев, остатками почившей в бозе Орды. Донбасс, казачья земля, которая стала домом и для суровых мужиков шахтеров, добывавших для огромной страны жизненно необходимый уголь. С каких пор все это вдруг стало Украиной? С каких наркотиков Украина вдруг решила считать их своими?

Историческая ошибка

Это — на самом деле историческая ошибка. Краткий период, который останется в истории только благодаря тому, с каким трудом и болью эти люди и земли возвращались домой.

Все могло бы быть по-другому, если бы при распаде СССР власти тогдашней России поставили условие союзным республикам выходить из союза в той территориальной конфигурации, в которой они в Союз вошли. Это было бы справедливо и вполне вероятно, что все могло обойтись вообще без крови. Удельные князьки, типа Кравчука, очень уж хотели стать царями своих новообразованных царств и готовы были пойти на территориальные уступки, лишь бы дорваться до неограниченной власти в своих владениях. Но Борис Николаевич Ельцин не поднял даже вопрос Крыма.

Миллионы русских людей оказались не просто отрезанными от своей Родины — они оказались преданными. Нет, не Родиной, а ее тогдашними властями. И эти люди всегда мечтали вернуться домой.

И сейчас это происходит. Тяжело, с кровью и болью, с людскими потерями, но тем святее и дороже для России станут эти земли. Безвременье кончилось, восстанавливается историческая справедливость.

А Зеленский может подписывать заявления о вступления в любые организации, не только НАТО. Я бы советовал ему вспомнить свой опыт комика и воспользоваться советом двух великих писателей из русского города Одесса — Ильфа и Петрова. И написать заявление о вступлении в Лигу Сексуальных Реформ.

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