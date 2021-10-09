Историческая цель. Китай готов вернуть Тайвань любой ценой?

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая и Тайваня исторической целью. Поднебесная не собирается возвращать Тайвань насильственным образом, но готова жестко отстаивать свою позицию, что это часть Китая, а не отдельная страна. Об этом «360» сообщил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Китайский лидер, выступая по случаю 110-й годовщины Синьхайской революции, заявил, что возвращение Тайваня — историческая цель воссоединения их родины, которая точно будет выполнена. Си Цзиньпин сказал, что воссоединение должно быть мирным, но при этом указал, что у китайского народа есть опыт борьбы с сепаратизмом.

«Китай всегда говорил о необходимости возвращения Тайваня. И всегда подчеркивал, что это не отдельная страна, а часть Китая», — отметил Марков.

Пекин жестко требует от других государств не признавать независимость Тайваня, даже имея с ним дипломатические и фактические межгосударственные отношения.

Тайвань не решаются признавать даже такие недружественные Китаю государства, как США, Япония и Южная Корея, подчеркнул Марков. Китай платит высочайшую цену, поддерживая более позитивные отношения с теми, кто не признает Тайвань. И готов пойти на серьезный риск и сильное ухудшение отношений с теми, кто на это решился.

«Эта политика всегда была. И в стратегических докладах, в речи глава КНР фиксирует, что Тайвань является частью Китая, что называется, в веках, в историческом плане. И то, что он сейчас отделен, — это временное явление, он обязательно будет присоединен. Другое дело, что Китай не торопится и не будет делать это насильственным образом в ближайшее время», — объяснил Марков.

США пытаются использовать карту Тайваня, чтобы навредить Китаю, но всегда получают жесткий ответ. Однако американские власти ведут борьбу с КНР по всем возможным фронтам, далеко не только по вопросу Тайваня.

«Американские игры против Китая осуществляются на всех фронтах. Тайвань — не единственный, они практически по всем направлениям, во всех географических точках, во всех секторах политики, экономики, СМИ, культурной сфере, везде пытаются ущипнуть, уколоть Китай, направить негативную волну. Это не является чем-то специфическим. США ухудшают общее отношение к Китаю, но не только на тайваньском направлении, а на все совокупности нескольких десятков направлений», — заключил Марков.