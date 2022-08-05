Истоки Темзы пересохли впервые в истории Британии

Аномальная жара привела к засухе в Великобритании. В результате впервые в истории пересохли истоки Темзы. Об этом сообщил директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

«После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (восемь километров — прим. ред.) вниз по течению», — сказал Коллинз в разговоре с The Guardian.

Он предупредил, что в условиях меняющегося климата частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться. По данным Метеорологического бюро, пока жара и сухая погода не показывают признаков ослабления в Великобритании.

«Во многих районах Великобритании, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше средней, но эти значения, вероятно, будут значительно ниже рекордных температур, которые мы наблюдали в середине лета», — отметил главный синоптик бюро Стив Уиллингтон.

Он добавил, что из-за нарастающего давления прогнозируется очень мало осадков. При этом небольшой дождь на следующей неделе все же может пойти.