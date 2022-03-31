Источник в окружении главы Северной Осетии Сергея Меняйло в беседе с «Политикой сегодня» заявил, что осетины на протяжении ста лет мечтают быть одним целым с Россией. По его словам, Северная часть республики может объединиться с Южной и стать одним субъектом РФ.

«Осетины — единый народ, который просто оказался по обе стороны хребта. И, конечно, это наша столетняя мечта — быть одним целым», — сказал источник.

Вопрос, кто может возглавить регион в случае объединения, будет решаться в Москве, добавили в окружении главы Северной Осетии.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решается вопрос о проведении референдума. Если граждане в большинстве своем поддержат эту инициативу, Южная Осетия могла бы объединиться с Северной.