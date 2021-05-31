Источник в МИДе рассказал о контактах британской разведки с террористами в Сирии

Спецслужбы западных стран налаживают контакты с террористическими группировками в Сирии. Об этом сообщили ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

По словам собеседника, представитель британской разведки МИ-6, бывший спецпосланник Великобритании по Ливии Джонатан Пауэлл встретился с главарем террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам»* (одно из названий «Джебхат ан-Нусры»*) Абу Мухаммедом аль-Джулани.

Основной темой обсуждения стала возможность исключения «Хайят Тахрир Аш-Шама»* из списков террористических организаций. Для этого Пауэлл предложил боевикам «объявить об отказе от подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество».

«Мухаммеду Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса в интересах его последующей реабилитации», — добавил источник.

По его словам, для улучшения образа группировки предполагается подключить США и других британских союзников.

* Запрещенная в России террористическая организация