29 января 2023, 16:36
Источник сообщил истинную причину поддержки США Украины
Newsweek: США нужны запасы титана на Украине
США нужен титан из Украины, чтобы использовать его для производства военной техники. Об этом американскому журналу Newsweek сообщил источник.
«Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще», — сообщил собеседник издания.
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По его информации, США и их союзники рассматривают Украину как источник огромных ресурсов металла, который может быть использован Западом в разработке самых передовых военных технологий. Они же будут нацелены на сдерживание России и Китая.
Причем авторы указали, что министерство внутренних дел США считает титан жизненно важным для экономической и национальной безопасности страны сырьем, 90% которого все еще импортируется из других стран.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил власти США в разграблении Украины. Он также заявил, что Запад превратил страну в военный полигон для испытания их оружия и обкатки военной техники.
США
Украина
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