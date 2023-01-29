Мир 29 января 2023, 16:36 Источник сообщил истинную причину поддержки США Украины Newsweek: США нужны запасы титана на Украине rawpixel

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США нужен титан из Украины, чтобы использовать его для производства военной техники. Об этом американскому журналу Newsweek сообщил источник.

«Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще», — сообщил собеседник издания.

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По его информации, США и их союзники рассматривают Украину как источник огромных ресурсов металла, который может быть использован Западом в разработке самых передовых военных технологий. Они же будут нацелены на сдерживание России и Китая.

Причем авторы указали, что министерство внутренних дел США считает титан жизненно важным для экономической и национальной безопасности страны сырьем, 90% которого все еще импортируется из других стран.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил власти США в разграблении Украины. Он также заявил, что Запад превратил страну в военный полигон для испытания их оружия и обкатки военной техники.