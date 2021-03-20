Источник: Россия выступила за письменное закрепление перемирия в Донбассе

Правила соблюдения перемирия в Донбассе требуется закрепить письменно. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, такое предложение содержится в письме заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака остальным политическим советникам «нормандского формата», куда входит Германия, Франция и Украина.

В своем послании Козак заявил, что письменные обязательства обяжут Киев в полной мере соблюдать договоренности о режиме прекращения огня на линии пересечения. Он напомнил, что министерство обороны Украины позволило военным открывать стрельбу без приказа командования, если противник нарушает условия перемирия и нарушает режим «тишины».

Кроме того Козак предложил визировать каждое заседание контактной группы, где указывать о невыполнении требований одной из сторон. Так, он отметил, что Украина не представила свои комментарии по плану реализации минских соглашений, которые Франция и Германия внесли еще в начале февраля.

По словам представителя России, порядок ведения переговоров политических советников «нормандского формата» должен базироваться на принципе равноправия. В частности, Козак предложил менять председателей совещания, чтобы выработать более эффективные механизмы решения ситуации в Донбассе. В данный момент председательствуют на заседаниях только Франция и Германия.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо Козака сообщили, что Киев отказался полностью выполнять требования по перемирию в Донбассе. Однако остальные страны-участницы переговорной группы намерены приложить все усилия, чтобы действующий сейчас режим на территории региона сохранился.

Как сообщила «Газета.ru», окончательное согласование проекта по итогам переговоров проведут 22 марта.