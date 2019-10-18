Источник: Россия официально предложила ООН перенести Комитет из США

Первый комитет Генассамблеи ООН рассмотрит официальное предложение России о переносе своей работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву. Обращение Москвы связано с недружественной визовой политикой Вашингтона.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ООН, на прошлой неделе российская сторона выступила с этим предложением на неформальном заседании Первого комитета, а теперь проект решения о переносе работы этого органа ООН внесли официально. Собеседник добавил, что голосование по российскому предложению может состояться уже в ноябре.

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Первым перенести сессии Первого комитета из Соединенных Штатов в Европу предложил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он выступил с такой идеей после того, как нескольким российским делегатам, которые должны были принять участие в заседании органа, не выдали американские визы.

Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество.

На сессиях органа решаются глобальные вопросы в условиях режима международной безопасности.