Мир 31 августа 2023, 13:31 Источник назвал дату и место переговоров Путина и Эрдогана ТАСС: встреча Путина и Эрдогана планируется 4 сентября в Сочи РИА «Новости»

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Встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина должна состояться в Сочи. Планируется, что это произойдет 4 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Пока встреча планируется на 4 сентября», — уточнил собеседник агентства.

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Официальную дату визита Эрдогана в Россию турецкие власти пока не объявляли.

Ранее о том, что лидеры России и Турции проведут переговоры в Сочи 4 сентября, сообщал Haberturk.

По словам источников телеканала, Владимир Путин не смог приехать в Турцию, поэтому Эрдоган отправится в Россию.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, сообщало, что Путин и Эрдоган могут встретиться 8 сентября. Ожидается, что на повестке переговоров будет в том числе зерновая сделка.

Источник ТАСС также ранее указывал, что стороны обсудят возобновление этого соглашения и альтернативные пути поставки продукции.