Источник: Макрон угрожал Джонсону из-за ситуации с COVID-19

Франции пришлось угрожать Великобритании. В Париже сочли, что Лондон бездействует в борьбе с коронавирусом. Французский лидер Эммануэль Макрон напрямую заявил об этом британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Ультиматум Макрон поставил 20 марта, сообщила газета Libération со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Он потребовал, чтобы Джонсон приостановил работу пабов, клубов и других заведений в стране с массовым скоплением людей. В противном случае Франция была готова закрыть границу с Великобританией.

По примеру французского президента, отмечено в материале, поступили бы и другие европейские страны. А это нанесло бы серьезный удар по британской экономике.

«Мы должны были прибегнуть к угрозам, чтобы он начал действовать», — подчеркнул собеседник газеты.

В итоге Борис Джонсон ограничил работу упомянутых заведений. Во самой Франции из-за коронавируса на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение.

Великобритания, по словам Джонсона, может оказаться в аналогичной с Италией ситуации по распространению коронавирусом. В стране заражены уже свыше 46 тысяч человек.