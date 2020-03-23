Источник: Макрон угрожал Джонсону из-за ситуации с COVID-19
Ультиматум Макрон поставил 20 марта, сообщила газета Libération со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Он потребовал, чтобы Джонсон приостановил работу пабов, клубов и других заведений в стране с массовым скоплением людей. В противном случае Франция была готова закрыть границу с Великобританией.
По примеру французского президента, отмечено в материале, поступили бы и другие европейские страны. А это нанесло бы серьезный удар по британской экономике.
«Мы должны были прибегнуть к угрозам, чтобы он начал действовать», — подчеркнул собеседник газеты.
В итоге Борис Джонсон ограничил работу упомянутых заведений. Во самой Франции из-за коронавируса на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение.
Великобритания, по словам Джонсона, может оказаться в аналогичной с Италией ситуации по распространению коронавирусом. В стране заражены уже свыше 46 тысяч человек.