Источник: Киев отказался от полного перемирия в Донбассе

Представитель Украины в «нормандской четверке» на последней видеоконференции политических советников руководителей делегаций заявил об отказе от режима прекращения огня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, который сослался на письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, которое тот направил в представителям Германии и Франции.

По словам собеседника агентства, в письме говорится о том, что Россия, Франция и Германия приложат все усилия по сохранению действующего сейчас в Донбассе режима прекращения огня. Все правила были прописаны в документе, который согласовала рабочая группа в июле 2020 года.

В частности, начинать стрельбу можно только в ответ при условии начала наступлений одной из сторон конфликта. Отдать приказ может только руководитель Вооруженных сил и только после попытки урегулировать конфликт мирным путем через специально разработанные механизмы.

Источник уточнил, что главы делегаций от Москвы, Берлина и Парижа учли отказ официального Киева от полного выполнения требований достигнутых договоренностей.

Как сообщило Ura.гu, украинские военные в районе Херсона начали отрабатывать использование турецкого беспилотника «Байрактар». Он способен как проводить наблюдение за чужой территорией, так и наносить удары. Официально ВСУ никак не прокомментировали эту информацию.