Политолог Руслан Бальбек поддержал идею учредить день памяти жертв украинских националистов. По его словам, истязания русскоязычного населения на Украине не должны забываться. Об этом написал RT.

«Истязания русскоязычного населения на Украине, без сомнения, не должны быть забыты. Чтобы через 30-40 лет не начали появляться „альтернативные“ мнения», — сообщил Бальбек.

Политолог отметил, что необходимо «сохранять правду об издевательствах украинского режима над русскоязычным населением».

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв преступлений украинских националистов.