Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера оказалось с треском проваленной. Причина в том, что он действовал в интересах США, тогда как нужно было действовать в интересах Украины, заявил глава комитета сената по международным делам Константин Косачев.

«Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. О настоящих причинах нам всем еще предстоит узнать», — отметил Косачев в своем сообщении, которое он разместил в Facebook.

По словам главы сенатского комитета, о миссии Волкера теперь можно говорить и ее обсуждать. При этом придется или говорить правду, или смолчать, заметил сенатор.

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Волкер, как настоящий американец и, несомненно, патриот, работал по Украине именно с этих, патриотических позиций. В то же время на Украине следовало действовать исходя из интересов Киева, а не Вашингтона. В частности, именно в интересах США было все это время настаивать на вине Москвы за происходящее в Донбассе.

«Курт Волкер — истинный американец. И это сделало его миссию невозможной». — заключил сенатор.