«Истинный американец — это сделало его миссию невозможной». Работу Волкера на Украине назвали провальной
«Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. О настоящих причинах нам всем еще предстоит узнать», — отметил Косачев в своем сообщении, которое он разместил в Facebook.
По словам главы сенатского комитета, о миссии Волкера теперь можно говорить и ее обсуждать. При этом придется или говорить правду, или смолчать, заметил сенатор.
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Волкер, как настоящий американец и, несомненно, патриот, работал по Украине именно с этих, патриотических позиций. В то же время на Украине следовало действовать исходя из интересов Киева, а не Вашингтона. В частности, именно в интересах США было все это время настаивать на вине Москвы за происходящее в Донбассе.
«Курт Волкер — истинный американец. И это сделало его миссию невозможной». — заключил сенатор.