Мир 21 февраля 2023, 10:14 Истинную цель поездки Байдена в Киев назвали во Франции Французский политик Филиппо: Байден посетил Киев, чтобы развязать третью мировую Сайт президента Украины

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Американский президент Джо Байден приехал на Украину для разжигания глобального конфликта. Такое мнение в своем Twitter высказал французский политик Флориан Филиппо.

«Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие „ястребы“ вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — написал Филиппо.

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Он считает, что люди должны выступить за мир во всем мире. Политик не раз критиковал Запад за поставку военной техники Украине и финансовую поддержку киевского режима. Ведь такие действия, по его словам, лишь затягивают конфликт.

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Джо Байден посетил украинскую столицу 20 февраля, там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома подчеркнул, что США будут поддерживать украинцев столько, сколько это понадобится. Американский лидер покинул Киев через несколько часов, на 21 и 22 февраля у него запланирована рабочая поездка в Польшу.