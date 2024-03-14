Мир 14 марта 2024, 08:00 Истинную причину заявления Макрона об отправке войск раскрыли в Китае Эксперт Цуй Хэн: ВСУ не хватит оружия и духа для отражения наступления России РИА «Новости»

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Украинские войска неспособны сдержать наступление российской армии, поэтому западные страны решили компенсировать задержку военной помощи США и задумались о вводе войск НАТО. Преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн заявил об этом The Global Times.

«Евросоюз осознает, что боевой дух и вооружение Украины в настоящее время недостаточны, чтобы противостоять потенциальному российскому наступлению, и именно поэтому члены НАТО, как сообщается, рассматривают возможность отправки войск на Украину», — сказал он.

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По мнению специалиста, цель кампании — не допустить, чтобы Россия взяла под контроль Одессу или атаковала Киев. Цуй Хэн объяснил, что это сведет на нет усилия США и ЕС на Украине.

Собеседники издания заявили, что Запад устал от украинского вопроса. Страны ЕС обсудят пополнение фонда военных поставок на фоне задержки американского финансирования. Однако это позволит лишь укрепить обороноспособность Украины, чтобы гарантировать продолжение конфликта.

В случае получения помощи США украинская армия могла бы устроить новую попытку контрнаступления, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. По его мнению, это случится в конце 2024 — начале 2025 годов.