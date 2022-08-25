Истинное отношение. Забавное рукопожатие Джонсона и Зеленского стало мемом

В Сети высмеяли рукопожатие подавшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского. На распространившихся в Twitter кадрах видно, как Джонсон выходит из машины, затем то ли поправляет сзади штаны, то ли чешется и наконец пожимает руку украинскому коллеге.

Комментаторы весело предположили, что это «алгоритм, как правильно здороваться с Зеленским: почесал зад, пожал руку и только потом ее помыл». Некоторые пошутили, что Джонсон стал редко мыться из-за энергетического кризиса, «вот и чешется». Другие пошли дальше, заметив, что рукопожатие было символичным и отражает истинное отношение западных политиков к Зеленскому.

В июне в интернете завирусилось видео с моментом встречи украинского президента с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон крепко и нежно обнял коллегу и наклонился к его уху, при этом Зеленский, видимо, не ожидал этого и смутился, поэтому сжал руки перед собой в замок и посмотрел в сторону. Пользователи стали фантазировать, что мог шептать французский президент, а физиономист разглядел на видео признаки напряженных отношений между лидерами.