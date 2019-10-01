Истекающая кровью учительница бежала из колледжа после нападения неизвестного в Финляндии

Неизвестный ворвался в финский колледж и начал размахивать мечом. Он убил одного человека и ранил 10. Истекающей кровью учительнице удалось сбежать из здания и попросить помощи у женщины, рассказали очевидцы случившегося.

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Как пишет The Guardian, злоумышленник забежал в класс и начал размахивать длинным мечом.

«Сначала он ударил девушку по шее, а затем в живот», — сказал один из свидетелей нападения, добавив, что мужчина кинул некую «небольшую зажигательную бомбу».

По словам Рузы Кокконен, во время нападения она работала в гараже напротив колледжа. В какой-то момент она увидела женщину в крови, которая бежала к ней.

«Пока я помогала учителю, я начала слышать другие крики о помощи. Студенты бежали в мой гараж», — поделилась она.

Нападение на профессиональный колледж произошло 1 октября. Учебное заведение находится в здании торгового центра Herman в Куопио. Во время инцидента один человек погиб, а 10 пострадавших доставили в больницу, двое из них получили серьезные ранения.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого преступника и сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.