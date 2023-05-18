Мир 18 мая 2023, 03:22 «Истекает кровью». Главную жертву украинского конфликта назвали в Китае Global Times: Европа истекает кровью, пока США наблюдают издалека Pixabay

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Пока Америка накачивает Украину оружием и наблюдает за конфликтом из-за океана, Европа «истекает кровью». Такое мнение высказал обозреватель китайской газеты Global Times.

Можно было предположить, что конфликт на Украине покажет сплоченность Европы и более тесные трансатлантические связи. Однако последствия вооруженного противостояния значительно отличаются по обеим сторонам Атлантики.

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«В то время как США продолжают посылать оружие и наблюдать издалека, Европа снова страдает от боли кризиса после окончания двух великих войн прошлого века», — сказано в материале.

Европа утратила старые системы безопасности и оказалась в незавидной ситуации, экономические последствия для Евросоюза стали катастрофическими, отметили авторы материала. При этом США выигрывают от изменения энергетической зависимости Европы. Негативные последствия для ЕС и Штатов несопоставимы.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил окончание украинского кризиса, когда США «уйдут в кусты», как они это часто делают с союзниками.