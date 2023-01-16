Мир 16 января 2023, 10:37 Исследовательская служба конгресса США предложила проверить эффективность финансирования Украины

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Специалисты Исследовательской службы конгресса США предложили проверить эффективность финансирования Украины, а также оценить, возможны ли со стороны киевских властей незапланированные растраты. Об этом сообщил RT.

Некоторые парламентарии считают, что за финансированием Украины не установлен надлежащий надзор.

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«С учетом предшествующих сообщений о коррупции на Украине конгресс мог бы рассмотреть вопрос о том, может ли такое финансирование прямо или косвенно способствовать случаям растрат», — говорится в документе.

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Специалисты отметили, что при финансировании зарубежных операций госсекретарь США должен установить требования к управлению бюджетом для всех получателей правительственной помощи.

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