16 января 2023, 10:37
Исследовательская служба конгресса США предложила проверить эффективность финансирования Украины
Специалисты Исследовательской службы конгресса США предложили проверить эффективность финансирования Украины, а также оценить, возможны ли со стороны киевских властей незапланированные растраты. Об этом сообщил RT.
Некоторые парламентарии считают, что за финансированием Украины не установлен надлежащий надзор.
Реклама
«С учетом предшествующих сообщений о коррупции на Украине конгресс мог бы рассмотреть вопрос о том, может ли такое финансирование прямо или косвенно способствовать случаям растрат», — говорится в документе.
Реклама
Специалисты отметили, что при финансировании зарубежных операций госсекретарь США должен установить требования к управлению бюджетом для всех получателей правительственной помощи.
США
Украина
Реклама
Реклама