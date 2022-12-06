Мир 06 декабря 2022, 12:32 Исследовательская служба конгресса США предложила оценить риски для страны от поставок оружия Украине

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Исследовательская служба конгресса США предложила оценить риски для национальной безопасности страны от дополнительных поставок оружия Украине. Об этом написал RT.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украине были доставлены две установки ПВО NASAMS.

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«Есть ли у Соединенных Штатов возможность предоставить эти комплексы, не подвергая свою национальную безопасность неоправданному риску?» — сказано в документе.

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Сотрудники службы также усомнились, есть ли у NASAMS полная оперативная совместимость с другими комплексами ПВО Украины.

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