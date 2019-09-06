Исследователи вывели универсальную скорость человеческой речи в мире

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Итальянская речь считается одной из самых быстрых на планете. Ее носители могут проговаривать до девяти слогов в секунду. Между тем за это время немцы произносят от пяти до шести слогов. Однако, как оказалось, это не означает, что итальянцы передают друг другу больше информации.

Каждый язык тяготеет к средней скорости 39,15 бит в секунду. Это связано с особенностями человеческого мозга. Он способен воспринять и произвести определенное количество информации, а именно 39 бит в секунду.

Для того, чтобы это установить, ученые провели исследование в несколько этапов. В ходе первого они изучили письменные тексты на 17 языках и рассчитали информационную «плотность» каждого языка в битах. Таким образом, они установили, что японский язык, в котором всего 643 слога, обладает плотностью около пяти бит на слог. В английском языке с 6949 слогами — чуть более семи бит, вьетнамский содержит систему из шести тонов, каждый из которых имеет свое значение — восемь бит.

Затем добровольцев попросили прочесть один и тот же отрывок текста на их языке. Ученые фиксировали, сколько участникам требуется времени, чтобы произнести текст. Это позволило рассчитать среднюю скорость речи, которую умножили на скорость передачи битов. Это потребовалось для того, чтобы узнать, сколько информации человек способен выдавать в секунду. Результаты оказались одинаковыми для всех языков.