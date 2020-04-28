Исследователи рассказали о хищных динозаврах в Сахаре
Группа международных ученых провела исследование в Сахаре. Специалисты выяснили, что пустыню населяли крупные хищные динозавры. Об этом сообщил Naked Science.
По информации «Русской планеты», исследователи изучили окаменелости в Сахаре и обнаружили останки трех хищных динозавров. В настоящее время палеонтологи считают их самыми крупными.
Специалисты нашли кости кархародонтозавра. Его размер достигал восьми метров, а длина зубов — 20 сантиметров. Сахару также населяли дельтадромеусы и птерозавры.
Ученые предположили, что из-за таких жителей Сахару в прошлом можно считать наиболее опасным местом на Земле.