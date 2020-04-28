Исследователи рассказали о хищных динозаврах в Сахаре

По информации «Русской планеты», исследователи изучили окаменелости в Сахаре и обнаружили останки трех хищных динозавров. В настоящее время палеонтологи считают их самыми крупными.

Специалисты нашли кости кархародонтозавра. Его размер достигал восьми метров, а длина зубов — 20 сантиметров. Сахару также населяли дельтадромеусы и птерозавры.

Ученые предположили, что из-за таких жителей Сахару в прошлом можно считать наиболее опасным местом на Земле.