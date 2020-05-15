Исследователи нашли новое объяснение пропаже кораблей в Бермудском треугольнике

По данным информагентства, впервые о Бермудском треугольнике заговорили в середине прошлого века. Он располагается в Атлантическом океане между Пуэрто-Рико, Бермудскими островами и штатом Флорида. Первым термин «Бермудский треугольник» ввел публицист Эвард Ван Винкл Джонс. Именно он назвал его «местом дьявола».

Специалисты связали исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике с гексагональными облаками. По разрушительной силе они сравнимы с воздушной бомбой и ураганом, так как вызывают воздушные потоки со скоростью 274 км/ч. Уточняется, что только в середине 40-х годов в Бермудском треугольнике пропало около 300 лодок и 75 самолетов.

Ранее ученые случайно нашли самую близкую к Земле черную дыру. Она находится в созвездии Телескопа. Расстояние до нее составляет около тысячи световых лет. Отмечается, что в отличие от сверхмассивных черных дыр некрупные черные дыры практически ничего не излучают и не притягивают к себе далекие звезды.