Мир 09 февраля 2023, 18:30 Исследователи Фонда семьи указали на главную проблему в соцполитике Великобритании

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Специалисты Фонда брака пришли к выводу, что действующая в Великобритании система система льгот направлена против семейный отношений. Об этом сообщил сайт fbm.ru.

По данным сайта «Политэксперт», социальная политика страны ориентирована больше на одиноких, нежели на семейных людей.

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Так, менее обеспеченные люди получают больше преимуществ при рождении детей вне брака. При этом более состоятельные пары, которые не нуждаются в поддержке льготами, в два раза чаще вступают в брак, чтобы заводить детей.

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