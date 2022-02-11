Исследование шведского профессора напомнило о мифах про женщин в науке

Примерно равное количество мальчиков и девочек поступают в вузы, чтобы заняться наукой. Однако лишь единицы женщин получают научные степени. Это во многом происходит не из-за отсутствия работоспособности и таланта, а по причине неосознанной предвзятости. К такому выводу пришла профессор биологии Университета Чалмерс из Швеции Пернилла Виттунг-Стафсхеде в ходе своего исследования.

Своей работой она хотела показать, что женщины не менее мужчин способны к науке. Девочки составляют примерно половину студентов, которые учатся в высших учебных заведениях, в аспирантуре их становится меньше, а во время получения степени диспропорция усиливается. Если речь идет о степенях профессоров и докторов, то тут лишь одна треть — женщины, остальные — мужчины. Также в учебных заведений руководят преимущественно мужчины. Об этом написало РИА «Новости».

Разница в занимаемых должностях порождает разницу в оплате труда мужчин и женщин, отмечает Виттунг-Стафсхеде. В среднем в Швеции зарплата мужчин в науке на 13% выше, чем у женщин.

Автор исследования опровергла утверждения о том, что проблема женщин — в их биологических особенностях. Ведь социологи и психологи не находят отличия между полами в аналитических, интеллектуальных способностях, а также в амбициях, навыках вербализации и социальной вариативности.

«Мы можем говорить о неосознанной предвзятости», — заявила профессора.

Виттунг-Стафсхеде отметила, что в рекомендательных письмах про женщинах говорят «услужливая, «аккуратная, «работящая», про мужчин — «потрясающий, «незабываемый», «экстраординарный».

Также в работе сказано, ученым-мужчинам чаще выдают гранты, нежели женщинам. При этом сложнее добиться публикации исследования, если его возглавляет женщина. Ведь цитируемость таких материалов оказывается меньше.

Соответственно шведский профессор сделал вывод, что на любом этапе научной карьере женщинам приходятся сложнее, чем мужчинам.