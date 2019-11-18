Исследовали нашли доказательства библейских событий

Археологи сообщили об отсутствии повреждений Гроба Господня Подробнее

Эксперты отметили, что в месте, где «Бог встретился с Моисеем», им удалось найти камни с надписями на древнем иврите. По их мнению, события, описанные в Библии, проходили на возвышенности Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что этим местом принято считать гору Синай в Египте.

Специалисты пояснили, что наличие надписей свидетельствует о присутствии там израильтян. В таком случае, предание о том, что под предводительством Моисея они покинули Египет, оказывается подтвержденным.

Ранее 2016 году сотрудники Национального технического университета Афин вскрыли гробницу Иисуса Христа. Они сняли мраморную плиту с места его погребения в иерусалимском храме Гроба Господня. По мнению исследователей, нельзя утверждать, что могила в храме Гроба Господня — подлинное место захоронения Иисуса из Назарета. Однако существуют косвенные доказательства того, что определение этого места представителями римского императора Константина 300 лет спустя казни Христа разумно.