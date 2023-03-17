17 марта 2023, 12:56
Испытательный полет нового бомбардировщика США B-21 отложили
Глава ВВС США Кендалл: первый полет бомбардировщика B-21 отложили из-за сорванного графика
Летные испытания новейшего американского бомбардировщика B-21 пройдут на несколько месяцев позже запланированного из-за сорванного графика. Как сообщила газета Defense News, с таким заявлением выступил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.
Он подчеркнул, что новый самолет поднимется в небо до конца 2023 года. Точные причины переноса министр назвать отказался.
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«Мы выбились из первоначального графика на несколько месяцев», — заявил Кендалл. Он добавил, что реализация программы продолжится в пределах изначального плана, который подвергли корректировке.
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Компания Northrop Grumman, которая занимается разработкой бомбардировщика B-21, подтвердила, что летные испытания пройдут в этом году. Представитель фирмы подчеркнул, что сейчас идет доработка системы, чтобы провести первый полет военного самолета эффективно.
Впервые модель B-21 представили в конце декабря 2022 года. Его позиционировали как первый в мире реактивный боевой самолет-невидимку шестого поколения. Минобороны США заявило, что планирует закупить не менее 100 единиц на общую сумму 700 миллионов долларов.
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