Мир 17 марта 2023, 12:56 Испытательный полет нового бомбардировщика США B-21 отложили Глава ВВС США Кендалл: первый полет бомбардировщика B-21 отложили из-за сорванного графика U.S. Department of Defense

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Летные испытания новейшего американского бомбардировщика B-21 пройдут на несколько месяцев позже запланированного из-за сорванного графика. Как сообщила газета Defense News, с таким заявлением выступил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Он подчеркнул, что новый самолет поднимется в небо до конца 2023 года. Точные причины переноса министр назвать отказался.

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«Мы выбились из первоначального графика на несколько месяцев», — заявил Кендалл. Он добавил, что реализация программы продолжится в пределах изначального плана, который подвергли корректировке.

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Компания Northrop Grumman, которая занимается разработкой бомбардировщика B-21, подтвердила, что летные испытания пройдут в этом году. Представитель фирмы подчеркнул, что сейчас идет доработка системы, чтобы провести первый полет военного самолета эффективно.

Впервые модель B-21 представили в конце декабря 2022 года. Его позиционировали как первый в мире реактивный боевой самолет-невидимку шестого поколения. Минобороны США заявило, что планирует закупить не менее 100 единиц на общую сумму 700 миллионов долларов.