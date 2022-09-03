Важное 03 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украинских военных заразили опасными вирусами в рамках испытаний Минобороны: украинских военных заражали вирусом Конго-крымской лихорадки и хантавирусами РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине проводили испытания на военнослужащих и социально незащищенных категориях граждан, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, эти факты подтверждают показания очевидцев, которых опросили в рамках проводимого в России парламентского расследования.

«В соответствии с имеющимися документами в рамках проекта „Ю-Пи-8“ у четырех тысяч военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот — на наличие антител к вирусу Конго-крымской лихорадки», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Реклама

По его словам, такой масштабный скрининг иммунитета могли проводить для оценки восприимчивости жителей региона к определенным биологическим агентам.

Реклама

Он обратил внимание на документ, подписанный в рамках указанного проекта главой этического комитета Центра общественного здоровья Украины в 2019 году.

«Документ свидетельствует о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых. Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови», — отметил Кириллов.

В Минобороны подчеркнули, что в свете этого стоит задуматься, о каких последствиях для жизни испытаниях идет речь. Тем более что в этом же документе говорится о «незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых, — в течение 24 часов».

Кириллов добавил, что на практике в рамках этого проекта проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза.

0 0 0 0 0 0