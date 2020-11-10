Испытания вакцины от COVID-19 в Бразилии приостановили после смерти волонтера

Клинические испытания препарата «Коронавак» от СОVID-19 в Бразилии пришлось приостановить. Один из участвующих в тестах добровольцев умер, но куратор исследований не связал его кончину с вакцинацией.

Глава Института Бутантан Димас Ковас, который контролирует проведение национальных испытаний, назвал смерть волонтера предположительной причиной приостановки тестов. Его слова привел телеканал TV Cultura.

Ковас подчеркнул, что институт уведомил Национальное агентство по санитарному надзору (Аnvisа) о смерти, а не о «серьезном побочном эффекте».

«Мы несколько удивлены этим решением Anvisa, поскольку смерть не связана с вакциной», — заявил чиновник. Он добавил, что проведение клинических испытаний приостановлено регулятором без каких-либо оснований.

Агентство заявило, что испытания вакцины китайской фармакологической компании Sinovac Biotech временно приостановлены из-за «серьезного побочного эффекта». О завершении национальных испытаний вакцины «Коронавак» в Бразилии стало известно 18 октября. Препарат признали эффективным в 95% случаев. У 35% участников исследования зафиксировали легкие побочные эффекты.